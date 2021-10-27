Polis vatandaşın her zaman yanında

Haber: Aysun Beykoz

"Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Bolu'da da Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüklerinin katılımıyla sabah saatinde denetimler başlatıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Ekipler, şüpheli görülen araçlarda ise detaylı aramalar yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kentte bulunan park ve bahçeler ile suçluların bulunma ihtimali olan metruk binaları kontrol etti. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması aracıyla vatandaşların yoğu olduğu bölgelerde asayiş, terör ve narkotik olaylarda aranan şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamanın gün içinde devam edeceği öğrenildi.

Sabah saatlerinde başlatılan huzur ve güven uygulaması kapsamında, cafeler, internet cafeleri, kahvehaneler tek tek denetlendi. Uygulamaya Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri de kendi alanlarında çalışmalar yaptı.