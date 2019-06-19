Polis ve itfaiye alarma geçti

Haber: C. Kutay AYKAN

Şiddetli yağmur yağışı nedeniyle şehir merkezi, D-100 karayolu ile alt geçitler de sular altında kalırken, birçok ev ve işyerlerini su bastı. D-100 karayolu ulaşıma kapanırken, cici taksi, 80. Yıl ile Paşaköy alt geçidi yoğun yağmuru nedeniyle trafik akışına kapandı. Diğer bir yandan sanayi sitesi de sular altında kaldı.

Yaklaşık bir saat süren şiddetli yağmur yağışı nedeniyle D-100 üzerinde 50 santimetreye yaklaşan su baskını nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılırken, Belediye, İtfaiye, trafik ve asayiş ekipleri alarma geçti. Bazı araçların üzerine ağaçlar devrildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 16:36