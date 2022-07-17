Polis ve Jandarma ortak denetim yaptı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Jandarma Alay Komutanlığı Trafik ekipleri ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ortaklaşa çalışarak trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler boyunca ekipler tarafından sürücülere, trafik kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması, seyahat esnasında cep telefonu ile görüşülmemesi ve hız yapılmaması konusunda bilgilendirme yapıldı. Denetimlere Jandarma Genel Komutanlığı’na ait bir helikopterde havadan katıldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini bitirip yaşadıkları illere araçlarıyla dönüş yapan sürücüler, denetimde karşılarında hem jandarma hem de trafik ekiplerini görünce mutlu olduklarını belirterek; “bu tür ortaklaşa uygulamayı görmekten çok mutlu olduk. Bizlerin can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev yapan her iki kurumumuzu takdir ediyoruz. Bu tür uygulamaların sadece bayramlarda değil, diğer günlerde de yapılmasını isteriz” diyerek jandarma ve trafik polislerine teşekkür ettiler.