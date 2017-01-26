HABER: FARUK ÇİDEM

Geçtiğimiz günlerde Bolu, Bursa, Malatya, İstanbul, Sakarya, Kütahya, Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı başlatılan operasyonda Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 11’i polis 2’si öğretmen 13 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bazı kişilerin daha önce yapılan operasyonlarda çıkarıldıkları mahkemelerden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslar olduğu belirtildi.