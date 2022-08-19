Polis ve Zabıta direndi, kendisini kesmekle tehdit etti

Haber: Süleyman Kurt

İzzet Baysal Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşen olayda, amacının simit satarak 2 çocuğuna bakmak olduğunu söyleyen Ramazan G. zabıtaların buna izin vermediğini ortaya sürerek Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediğini söyledi. Hasta olduğunu ve aynı zamanda aralıklarla bayıldığını dile getiren Ramazan G. hakkında tutanak tutuldu.

Hakkında tutanak tutulan Ramazan G. karakol ekipleriyle birlikte Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gideceğini öğrenince olanlar oldu. Polise karşı direnen ve Zabıta Müdürlüğü’ne gitmeyi reddeden şahıs bir anda cebinden çıkardığı kesici aleti boynuna dayadı. Polisin tatlı dille ikna sürecine başlamasının ardından kendini kesmekle tehdit eden Ramazan G. geri çekilerek Aydın Sokak’a doğru kaçtı. Polisler boynunda bıçak tutan genci çok geçmeden yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler tarafından Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürülen 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan G. hakkında intihara teşebbüs etmek suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, 10:27