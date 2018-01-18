Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlere sızmış üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında aranan firari uzman çavuş, emniyete gelerek teslim oldu. Soruşturma kapsamında daha önce açığa alınan jandarma uzman çavuş Selçuk Uçal, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1 görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.