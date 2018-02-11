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Semih Baykal

İlimizde Apagutbey Mahallesi’nde bulunan Hüseyim Harem’e ait ekmek fırınına başka bir fırın sahibi Hidayet Çelik geldi. Aralarında daha önceden bir fırının devri nedeniyle husumet olduğu gerekçesiyle Harem ve Çelik tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki arasında kavga çıktı. Bu esnada fırında çalışan evli ve 1 çocuk annesi Esra Ulusan, hemen polisi aradı. Ulusan’ın polisi aradığını gören Çelik, kadına tekme ve yumruklarla saldırdı. Araya giren Harem, Çelik’i iterek yere düşürdü ve dükkandan çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırarak, ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Polis merkezinde fenalaşan Esra Ulusan, hastaneye kaldırıldı. Hidayet Çelik ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastanede tedavisi süren Esra Ulusan, Çelik'ten şikayetçi olduğunu ifade ederek, ''Benimle bir sorunu yok. Ben polisi aradığım için bana saldırdı. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit etti. Beni tehdit edince, 'Elinden geleni ardında koyma' dedim. Ondan sonra kasığıma tekme attı. Ben dizlerimin üstüne yığıldım" dedi.