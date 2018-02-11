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11 Şubat 2018 Pazar
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    • Polise haber verdi dayak yedi

    Bolu’da bir fırıncı başka bir fırında işyeri sahibiyle kavga ettiği sırada polise haber veren bir kadını tekme ve yumrukla yaralayarak hastanelik etti. Yaşanan olay fırının güvenlik kameralarına yansıdı.

    11 Şubat 2018 Pazar 10:46
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    Polise haber verdi dayak yedi
    Foto galeriye git  Haber: Semih Baykal

    İlimizde Apagutbey Mahallesi’nde bulunan Hüseyim Harem’e ait ekmek fırınına başka bir fırın sahibi Hidayet Çelik geldi. Aralarında daha önceden bir fırının devri nedeniyle husumet olduğu gerekçesiyle Harem ve Çelik tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki arasında kavga çıktı. Bu esnada fırında çalışan evli ve 1 çocuk annesi Esra Ulusan, hemen polisi aradı. Ulusan’ın polisi aradığını gören Çelik, kadına tekme ve yumruklarla saldırdı. Araya giren Harem, Çelik’i iterek yere düşürdü ve dükkandan çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırarak, ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Polis merkezinde fenalaşan Esra Ulusan, hastaneye kaldırıldı. Hidayet Çelik ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastanede tedavisi süren Esra Ulusan, Çelik'ten şikayetçi olduğunu ifade ederek, ''Benimle bir sorunu yok. Ben polisi aradığım için bana saldırdı. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit etti. Beni tehdit edince, 'Elinden geleni ardında koyma' dedim. Ondan sonra kasığıma tekme attı. Ben dizlerimin üstüne yığıldım" dedi.

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