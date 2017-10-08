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    • Polise işaret dili eğitimi

    Emniyet Genel Müdürlüğünce işitme engelli vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla 81 İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmakta olan polis memurlarına yönelik “Türk İşaret Dili” eğitimi verilmeye başlandı.

    06 Ekim 2017 Cuma 00:33
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    Polise işaret dili eğitimi
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    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek, sağır ve dilsiz vatandaşların istek ve sorunlarını hızlı ve verimli bir şekilde çözmek, için eğitim seminerleri başlatıldı.  Adli konularda karşılıklı iletişim kurarak kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve özellikle işitme engelli vatandaşların ifade etmek istediği durumu anlamayabilecek düzeyde personel yetiştirmek amacıyla “Türk İşaret Dili” eğitimi verilmeye başlandı. 2017 yılı içerisinde toplam 155 polis memuru "Türk İşaret Dili" eğitimi tamamlayacak. Asayiş Daire Başkanlığı Asayiş Eğitim Merkezi Şube Müdürü Özer Bilgehan, işitme engelli vatandaşlara yardım edebilmek adına “Türk İşaret Dili” eğitim verildiğini ifade etti. Bilgehan, “Emniyet genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımız bünyesinde işitme engelli vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına 81 il Emniyet Müdürlüğün de görevli personelimize yönelik olarak Türk işaret dili eğitimin çalışmalarımız 2017 yılı içerisinde verilmeye başlamıştı. Bu proje kapsamında Türk işaret dili içerisinde engelli psikolojisi dersleri de personelimize verilmektedir. Engelli psikolojisi dersleri sayesinde özellikle sokakta görev yapan personelimiz bir olay ile karşılaştığında engelli vatandaşlarımızın durumları hakkında bilgi sahibi olacak, empati kuracak, o insanların hassasiyetleri ölçüsünde bilgi sahibi olduğu için daha kaliteli ve verimli hizmet sunacaktır” şeklinde konuştu.

    Bilgehan, 2017 yılı içerisinde pilot proje kapsamında 81 Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 155 personelimize eğitim verileceğini belirterek 2018 yılı içerisinde de İl Emniyet Müdürlüklerine yönelik eğitim faaliyetleri artırılarak devam edeceğini söyledi. Türk İşaret Dili Usta Öğreticisi Polis Memuru Kemal Barış Eren Bilge, işitme engelli vatandaşların her türlü sıkıntılarında yanında olmak istediklerini ifade etti. Bilge, “Asayiş Daire Başkanlığımızca işitme engelli vatandaşlarımıza her türlü sıkıntı, problemlerinde ilk olarak ulaşan polisimize işaret dili dersini vererek işitme engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmasını sağlamaktır. İlk olarak derslerimizi Ankara’da başlattık. Bunun ardından ilk aşamada 155 polis memuru arkadaşlarımıza işaret dili derslerimizi vereceğiz. Devamında ise ülke çapında derslerimizi vereceğiz. İşitme engellilerle ilk irtibata geçecek olan polis arkadaşlarımız onları sakinleştirip, onların güvende olduğunu, onların ihtiyaçlarını anında yerine getirebilecek kişiler bizler olduğumuz için eğitim veriyoruz” dedi.

    Çeşitli senaryolar, ikili diyaloglar ile pratik yapıldığını söyleyen Bilge, “Biz işaret dilini ifade, eşkal, hastalık durumu anlamında aklınıza gelebilecek bir polis merkezinde işitme engelliye sorulabilecek her türlü sorunun cevaplarını burada personelimize vererek onları hazır hale getirdiklerini” belirtti.

    Canlandırma yapılarak verilen eğitimde alkollü eşi tarafından darp edilen işitme engelli bir kadına bir polis memurunun yardımcı olması istendi. İşaret diliyle öncelikle kadından sakin olmasını ve kendisine güvenmesini isteyen polis, olayın nasıl olduğu ve durumuna ilişkin mağdur kadına bazı sorular sordu.

    Anahtar Kelimeler: Emniyet, Genel, Müdürlüğünce, Işitme, Engelli

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