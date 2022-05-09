Polise saldırdılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Polise saldırı ve hakaret olayı öğle saatlerinde Sağlık Mahallesi Dodurga Sokak üzerinde meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı araçtan şüphelenen asayiş ekipleri aracı durdurarak kimlik tespiti yapmak istedi. Yapılan kontrollerde kadın sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilirken, aracın ön ve arka kısmında bulunan iki kişi polislere tepki göstererek, hakaretler yağdırmaya başladı.

Araçtan indirilen ve isimleri açıklanmayan alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi birdenbire görevli polis memurlarına saldırmaya başladı. Bu olaya kadın sürücünün yakınları da karışınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Olay yerine takviye olarak trafik ekipleri de sevk edildi. Polisin kullandığı biber gazıyla etkisiz hale getirilen iki erkek şahıs doktor raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Görevlerini yaparken, hakarete ve mukavemete maruz kalan asayiş polislerinin, gözaltına alınan kişilerden davacı ve şikâyetçi olacağı öğrenilirken, ehliyetsiz araç kullanan kadın sürücüye ise trafik ekipleri tarafından 3 bin 674 lira adli para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 13:47