Polise ve jandarmaya hakaret etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlginç olay Bolu’nun PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. 14 EV 956 plakalı aracını kaldırıma çeken Mustafa Özdemir, cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başladı. Canlı yayında vatandaşların duyacağı şekilde polise ve jandarmaya hakaretler yağdırmaya başlayınca, bu olayı duyan vatandaşlar ihbarda bulundu.

PTT Caddesi üzerine, asayiş, trafik ve sivil ekipler sevk edildi. Bu esnada arabasının çekildiğini gören Mustafa Özdemir, el çantasından bir tomar para çıkartarak, tepki gösterdi. Çekiciye, “Arabamı çekme, ücreti ne kadar” diye sordu. Çekici 200 lira demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, “Alın alın hepsini alın” diyerek yeni polislere, “Yemişim memurunu” diyerek hakaret etti.

Bu olaylar üzerine eski Masterchep Mustafa Özdemir, polis tarafından gözaltına alınarak polis otosuna bindirilerek , Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Olaylar esnasında Özdemir, görevli polislere hakaretler etmeye devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, canlı yayın görüntüsüne ulaşmaya devam ediyor.