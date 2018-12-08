HABER: ESRA ÖZTÜRK

Yasanın çıktığı tarihten sonra Emniyette göreve başlayan tüm memurlar POLSAN’a zorunlu üye olacak ve maaşlarından 170-330 lira arasında aidat kesilecek. CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'li vekiller, POLSAN'ın üyelerine daha cazip imkanlar sunmasını istediler. AKP'li Uğur Aydemir de, “Ben polis olsam POLSAN ne getiriyor ne götürüyor diye bakarım. Sandığa en düşük 170 lira aidat kesiliyor. Üye olan bir polis, 25 yılda 50 bin lira aidat ödeyecek. Bu sandığa üye olanın bir şeyler kazanması lazım'' dedi.

Muhalefet milletvekilleri de POLSAN'ın üyelerine cazip imkanlar sunmaması nedeniyle polisler tarafından tercih edilmediğini vurguladılar. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, düzenlemenin Anayasa'ya da aykırı olduğunu söyledi. CHP maddenin teklif metninden çıkarılması için önerge de verdi. Ancak önergeye AKP'li vekillerden destek gelmeyince madde aynen benimsendi. Bu konuda bilgi veren teklif sahibi AKP Milletvekili Ziya Altunyaldız, zorunlu üyeliğin yeni atanacak personel için geçerli olduğunu belirtti ve sandığın gelirinin artacağını bu sayede halen 120 bin lira olan emekli ikramiyesinin 200 bin liraya kadar çıkacağını söyledi. Altunyaldız, “Şu anda 288 bin teşkilat mensubundan 45 bini sandığa üye'' dedi ve en düşük maaş alan bekar bir polisin eline 4 bin 400 lira geçtiğini söyledi.

Komisyona bilgi veren Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner de, FETÖ soruşturmaları ve meslekten çıkarmalar nedeniyle POLSAN üyesi polis sayısının 45 bin 300'e gerilediğini söyledi. Hüner, POLSAN'ın şimdiye kadar 15 bin 300 üyeye 601 milyon lira emeklilik yardımı, 830 emniyet mensubuna 24 milyon lira maluliyet ve vefat yardımı, 66 bin emniyet mensubuna 920 milyon lira borçlanma yardımı, 89 şehit emniyet mensubu ailesine de 4 milyon 800 bin lira şehit yardımı yaptığını açıkladı.