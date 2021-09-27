Polisevi eleman alımı son tarih 1 Ekim



Haber: C. Kutay Aykan

Polisevi Şube Müdürlüğü, Bolu'da görevlendirilmek üzere KPSS şartsız en az lise mezunu garson alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayınladı.

POLİSEVİ GARSON ALIMI (SERVİS ELEMANI) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Meslek liselerinin Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Bölümlerinden mezun olmuş olmak. (Tercih sebebi)

-Daha önce çalışmış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarına dava açmamış olmak.

-Hakkında daha önce açılmış bir davadan ceza almamış olmak ve hakkında devam eden bir soruşturması bulunmamak ve bunu belgelemek.(Sabıka kaydı)

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik hükümleri gereği işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlara haiz olmak.

-Mesai saatlerinin belirlenmesinde Kurum şartlaına uymak. (Hafta sonu ve gece mesaisinde çalışabilmek.)

-Bölümünde 3 (üç) yıl iş tecrübesi olmak ve bunu belgelemek.

-Polisevi Şube Müdürlüğünün tüm birimlerinde çalışmayı kabul etmek.

-Deneme süresi 2 (iki) ay olacaktır.

-Polisevi garson alımı (servis elemanı) ilanına nasıl başvuru yapabilirim?

-Türkiye İş Kurumu - İşgücü İstemi Detayı adresi üzerinden e-devlet veya üyeliğiniz ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.

POLİSEVİ GARSON ALIMI (SERVİS ELEMANI) İLANINA NE ZAMANA KADAR BAŞVURU YAPILABİLİR?

İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. İlan 27 Eylül 2021'de yayınlandı. 1 Ekim 2021'de başvurular son bulacak.

Başvuru için

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006308028&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx