Polisevi yangın sonrası hizmete girdi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Bolu Polisevi Şube Müdürlüğü hizmet binasında yapılan tadilat ve onarım çalışmaları sona ermiş olup geçtiğimiz haftadan itibaren hizmet vermeye başladığını açıklandı.

2019 yılı Ekim ayında akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Polisevinin üst katı tamamen yanmış ve binlerce lira zarar meydana gelmişti. İstanbul ve Ankara gibi iki önemli metropolün ortasında önemli bir yere hakim olan Bolu Dağı Polisevi, gerekli tadilatların tamamlanması ardından yeniden teşkilatın hizmetine girmiş oldu.