Bolu Polisevi Müdürlüğü'nün en az ilköğretim mezunu temizlik görevlisi alımı yapacağına ilişkin bilgilendirme İŞKUR vasıtasıyla yapıldı. İŞKUR'dan yapılan duyuruda başvuru işlemlerinin 29 Ocak 2018 tarihine kadar gerçekleştirileceği belirtilirken, başvuruda bulunacak adayların en az 2 yıl deneyime sahip olması gerektiği, en fazla lise mezunu olması gerektiği belirtildi. İŞKUR'da yayımlanan duyuruda genel şartlar şu şekilde açıklandı:

Endüstriyel Temizlik ekipmanları ( Endüstriyel Çamaşır Makinesi, Endüstriyel Ütü, Endüstriyel bulaşık Makinesi) hakkında eğitim almış olmak ve belgelemek. Temizlik İşlerinde çalışmaya engel ( alerji, astım,bronşit,koah) durumunun bulunmaması. Kamu sosyal Tesislerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek. Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına dava açamamış olmak. Hakkında daha önce açılmış bir davadan ceza almamış olmak ve hakkında devam eden bir soruşturma bulunmamak ve bunu belgelemek ( sabıka kaydı). Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri gereği işçi olarak alınacaklarda aranan şartlar. Mesai saatlerinin belirlenmesinde kurum şartlarına uymak ( haftasonu ve gece mesaisinde çalışabilmek).