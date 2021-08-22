Polisi alarma geçirdi

Haber: Okay Özcan

Olay Cumartesi akşamı saat 20.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir vatandaşın belinde kesici alet, elinde boş meşrubat şişesiyle cafeler sokağında ve cadde üzeri ile valilik binası üzerinde kendi kendine konuşarak dolaşması, vatandaşların dikkatini çekti.

Durumun 112 Acil Servise bildirilmesi, üzerine Terörle Mücadele ile Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler telsizden yapılan ihbarın üzerine derhal harekete geçtiler. Şüpheli şahıs, TEM ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi üzerinde yakalandı. Bu sırada Güvenlik Şube ekipleri de desteğe geldi. Şahsın üst aramasında belinde ağaç dalı, elinde ise boş meşrubat şişesi bulundu. Yapılan sorgulamada ismi açıklanmayan şahıs, ağaç dalını sapanga yapacağını ve kuruduktan sonra da duvara asacağını, kırılmasın diye de belinde taşıdığını belirtti. Kimlik sorgulamasında ise şahsın yüzde 80 engelli olduğu tespit edildi. Agaç dalına el konulurken, boş meşrubat şişesi de çöp kutusuna atıldıktan sonra şahıs bölgeden uzaklaştırıldı. Bu esnada cadde bulunan vatandaşlar ise kısa sürelide olsa heyecanlı dakikalar yaşadılar.