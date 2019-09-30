Polisi KEK’lemeye çalıştılar KEK’lendiler

Haber: C. Kutay AYKAN

Uyuşturucu tacirleri polise yakalanmamak için her türlü çareye başvurmaya devam ediyor. Top keklerin içerisine 25.33 gram bonzai ile 200.91 gram metanfetamini gizleyerek narkotik polisini kekle meye çalışan işsiz A.Ü(25), hamal M.Ö.(26) ve pastacılık yapan N.T.(43) suçüstü yakalandılar.

Doğu illerinden aldıkları uyuşturucu maddeleri top keklerin içerisine gizleyerek İstanbul’a götürmek üzereyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yakalanan zanlıların araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucular araçların çeşitli bölmelerinde saklandığı açıklandı. Zanlılar alınan ifadelerinin ardından Savcılığa sevk edildi.