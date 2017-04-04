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04 Nisan 2017 Salı
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    • Polisimiz 172 yaşında

    10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatımız 172 yaşına giriyor. Vatandaşın can ve malını korumak, vatan bayrağını ilelebet gönderde tutmak, haklının yanında, haksızın karşısında dimdik duran polisimiz 10 Nisan 2017 tarihinde 172 yaşına giriyor.

    04 Nisan 2017 Salı 15:55
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    Polisimiz 172 yaşında

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Tüm yurtta olduğu gibi Polis Teşkilatının 172’inci kutlama programları bu günden itibaren başlıyor. Bu gün saat 09.00’de Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan emniyet personeli; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için gece gündüz demeden görev başındayken şehit olan polislerimizi rahmetle anacaklar ve terör örgütleriyle girdikleri çatışmalarda gazi olan polislerimiz de unutulmayarak rahmetle yad edileceklerdir.

    09.00’da başlayacak olan kutlama törenleri emniyet müdürlüğü bahçesindeki şehitliğe çelenk konulmasıyla başlayacak. Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, kutlama programlarına tüm Bolu halkının davetli olduğunu ve polislerimizin halkla bütünleşmek için böyle kutlamaların önem taşdığını dile getirdi.

    Anahtar Kelimeler: 10, Nisan, 1845, Yılında, Kurulan

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