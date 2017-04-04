Haber: Kasım ŞAHİN

Tüm yurtta olduğu gibi Polis Teşkilatının 172’inci kutlama programları bu günden itibaren başlıyor. Bu gün saat 09.00’de Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan emniyet personeli; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için gece gündüz demeden görev başındayken şehit olan polislerimizi rahmetle anacaklar ve terör örgütleriyle girdikleri çatışmalarda gazi olan polislerimiz de unutulmayarak rahmetle yad edileceklerdir.

09.00’da başlayacak olan kutlama törenleri emniyet müdürlüğü bahçesindeki şehitliğe çelenk konulmasıyla başlayacak. Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, kutlama programlarına tüm Bolu halkının davetli olduğunu ve polislerimizin halkla bütünleşmek için böyle kutlamaların önem taşdığını dile getirdi.