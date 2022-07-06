Polisin Çocuk Sevgisi

Bolu’da Derya Bayın Kişisel Gelişim ve Yetenek Kursu öğrencileri ziyaret ettikleri Asayiş Şube Müdürlüğünde binanın bahçesinde köpeklerle oynayarak neşeli vakit geçirirken polislere yaptıkları resimleri hediye ettiler

Polisin Çocuk Sevgisi

Haber: S. Özge Yücel

Derya Bayın Kişisel Gelişim ve Yetenek Kursu öğrencileri, Kalıcı konutlar mevkiinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Minik öğrencilere polisler tarafından önleyici tedbirlere ilişkin bilgiler verilerek polislik mesleği anlatıldı. Öğrenciler ziyaret ettikleri polis merkezinin bahçesinde bulunan Nero ve Tobi isimli sevimli köpeklerle oynayarak neşeli zamanlar geçirdiler.

Bazı öğrencilerde Yunus ekibine ait motosiklete binmenin keyfini çıkardılar. Derya Bayın Kişisel Gelişim ve Yetenek Kursu öğrencileri yaptıkları resimleri hediye ettiler. Minik öğrenciler yunus ekipleri tarafından sevgi ve şefkatle ağırlanırken, öğrenciler yunus motorlarına binerek de heveslerini aldılar.

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