Polisin çökerttiği çete adliyeye sevk edildi

Haber:Erdal Tanrıverdi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri çok sayıda ruhsatsız tabancayı getirerek Ankara’da satan, vatandaşlara zorla senet imzalattıran, tefecilik yapan çeteye yönelik geçtiğimiz hafta Ankara'da 11, İstanbul'da 3 ve Bolu'da 3 adres olmak üzere toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 12 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 12 adet bahse konu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan zanlılardan 7’si, emniyet işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 00:43