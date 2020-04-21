Polisin rutin kontrolüne takıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen İsmail K. (44) hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İş yerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirilen İsmail K, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza infaz kurumuna yollanan hükümlü