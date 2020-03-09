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Polisle tartışan 4 kişi gözaltında

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli polis memuruna, kendilerini yüksek sesle müzik dinlememeleri konusunda uyardığı gerekçesiyle mukavemet ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Polisle tartışan 4 kişi gözaltında

Haber: Ceylan Beykoz
Alınan bilgiye göre, terminalde görev yapan polis memuru, araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardı. Uyarılara rağmen müziğin sesi kısılmayınca polis memuru, araçta bulunanlardan kimlik istedi. Bunun üzerine polis memuru ile araçta bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Polis memuru beylik tabancasıyla havaya ateş açarak, şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı. Polis memurunun telsizden anons ederek yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Terminale gelen resmi ve sivil ekipler, gözaltına aldıkları 4 kişiyi emniyete götürdü.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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