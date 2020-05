Polisler başkanı darp etti

Haber: C. Kutay Aykan

Polisler tarafından darp edilen Başkan Altındal şunları söyledi, "Dün Bahçelievlerde ki semt pazarında 2 esnafın birbiriyle tartıştığı yönünde bana bir telefon geldi. Oda başkanı olmam nedeniyle hemen oraya gittim. Orada bir sivil polis beni tanıdı. 'Başkanım burası karışacak. Sen bu arkadaşları karakola getir. Olaylar büyümesin' dedi. Bende arkadaşlara düşün peşime karakola gidiyoruz diye yola çıktık. Sonra bir resmi kıyafetli polis bana nereye gittiğimi sordu. Bende durumu anlatmaya çalışırken hiçbir yere gidemezsiniz diyerek üzerime yürüdü. Bundan sonrası zaten büyük bir rezillik. Bir anda 15 polisi üzerimde gördüm. Beni yere yatırdılar. Ters kelepçe taktılar. Resmen üzerimde tepindiler. Telefonumu elimden aldılar. Eşimin yanında sinkaflı küfürlerle bir teröristmişim gibi beni karakola götürdüler. Daha sonra beni Emniyet Müdürümüz ve Valimiz aradı. Gereğini yapacaklarını söylediler. Benim gibi vatanını seven adamı bırak hiç bir vatandaşımız bu muameleyi hak etmez. Şu an her yerim ağrıyor. Hastaneye gittim. 3 gün iş göremez raporu verdiler. Sorumlulardan şikayetçi oldum" dedi.

Bu arada edinilen bilgilere göre çirkin olayın ardından 24 oda başkanı bir araya gelerek konu hakkında basın açıklaması yapacaklarını ve Başkanın avukatı Mustafa Özdemir’de basın açıklamasında bulunacak.