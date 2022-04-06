Polisler kan verdi

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da polis teşkilatının kuruluşunun 177’inci kuruluş yıldönümü ve polis haftası kapsamında, Valilik binası yan kısmında bulunan Kızılay Kan aracında polisler en çok ihtiyaç duyulan kan için bağışta bulundular.

Önceki akşam itfan sonrası başta İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy olmak üzere, rahatsızlığı bulunmayan polisler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan bağışında bulanarak Ramazan ayında büyük bir hayır işlediler.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, “Teşkilat olarak kan bağışında bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Teşkilat olarak sadece kendi personelimize değil vatandaşın ihtiyaç duyduğunda da haber merkezinin aracılığıyla personelimiz kan bağışında bulunmaktadır. Bir ünite kan hayat kurtarır sloganı ile kan verme bağışlarımız devam edecektir” dedi. Kan bağışında bulunan Müdür Aksoy’a Kızılay Bolu Şubesi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.