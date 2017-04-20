Haber: Kasım ŞAHİN

Terör olaylarından dolayı vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehit polisler, meslektaşları tarafından unutulmadı. Bolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan genç polisler, amirlerinin eşliğinde müdürlük binasının çevresine çiçek ekerek, şehit olan meslektaşlarını andılar.

Sabah saatlerinde yapılan eğitim sonrası bir araya gelen genç çevikçiler müdürlük binasının çevresine lale ve gül dikerek, hem şehit meslektaşlarını andılar ve hem de müdürlük binasının çevresini güzelleştirdiler. Yapılan bu uygulama şube müdürleri tarafından da taktirle karşılandı.



