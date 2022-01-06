Polisler sokak hayvanlarını unutmadı

Haber: Uğur Balaban

Kış aylarında bir hayli soğuk olan ilimizde sokak hayvanları yalnız bırakılmıyor. Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için kuru mama bıraktı. Ekiplerin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, yapılan davranış Mengen İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Bolu’da sadece Mengen’de değil, ilimizin 4 bir yanında sokak hayvanları unutulmayarak doğaya yem ve mamalar bırakılıyor.