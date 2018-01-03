Haber: Semih Baykal

Bolu Gençlik Kolları İl Başkanlığı her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı akşamı vatandaşların huzur ve güvenliği için, cadde ve sokaklarda gerek görev yapan il emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekiplerini, gerekse Bolunun muhtelif noktalarında nöbet tutan ekiplere gidip görevlerinde kolaylık dileyerek yılbaşı mesaisi yapan çalışanları yalnız bırakmadı. Yılbaşına görev yapan ekiplerle girmenin mutluluğunu yaşayan Bolu İl gençlik Kolları Başkanı Burakhan Erbay, “Bizim için en değerli olan emniyet güçlerimizi ziyaret ederek yeni yıla onlarla girdik, Mevlam eksikliklerini göstermesin.” dedi.