Polislere “ŞARK” ataması

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye genelinde polislere yönelik şark tayinleri başladı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan, polis memuru, komiser, komiser yardımcısı, baş komiser ve emniyet amiri olan 60 polis şark illerine görevlendirildi.

Şark illerinde görevlerini tamamlayan polis memurları da doğudan batıya tayinleri de açıklandı. İlimizde yıllardır görev yapan 60 polis şark illerine giderken, şark görevlerini tamamlayan 100 polis ve rütbelinin de Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne görevlendirildi. Bu tayinlerle birlikte Bolu Emniyet Müdürlüğünde de kan değişimi gerçekleşmiş oldu.