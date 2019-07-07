Polisten kaçamadılar



Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Bolu Atatürk Orman Parkı yanında park halinde olan ve içerisinde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan Kaliforniyum maddesi bulunan 34.... plakalı araçta yapılan aramada, piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan, 18,01 gr ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildiği bildirildi.

El konulan ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından incelemeye alınacak Kaliforniyum maddesi ile ilgili, (5) şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmakta olduğunu bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 11:17