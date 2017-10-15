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15 Ekim 2017 Pazar
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    • Polisten kaçarken kaza üstüne kaza yaptı

    Rutin devriye görevindeki polis ekibinin dur ihtarına uymayan sürücü polisten kaçarken, iki ayrı kaza yaptı. İkinci kazasının ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücü polise zor anlar yaşattı.

    15 Ekim 2017 Pazar 10:11
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    Polisten kaçarken kaza üstüne kaza yaptı
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    Haber: Semih Baykal

    Sağlık Mahallesinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak isteyen trafik ekibine kaçmaya çalışarak karşılık veren 14 GG 629 plakalı araç sürücüsünü takibe alındı. Kaçarken cici taksi kavşağında bir binanın bahçe duvarına çarpan otomobil polis ekiplerinin arasından tekrar kaçmayı başardı. Takibe dün akşam göreve bulunan tüm sivil ve resmi ekipler katıldı. Araç kaçarken Beşkavaklar Mahallesinde bir motosikletin yoldan çıkmasına neden oldu. Motosiklete çarpmaktan son anda kurtaran araç hastane bulvarı Sedaş İşletme Müdürlüğü önünde tekrar dur ihtarına uymadı. Bölgeye yoğunlaşan polis ekipleri sürücüyü Sedaş Deposu arka kısmında yeniden sıkıştırdı. Kaçmaya çalışan sürücü Sedaş İşletme Müdürlüğü istinat duvarı ile yolda bulunan bir ağaç arasına dalarak bir kaza daha yaptı. Bu kazada sıkışan otomobilini hareket ettiremeyen sürücü kıskıvrak yakalandı.

    Araçtan indirilen ve aşırı alkollü olduğu gözlenen sürücünün alkol metreye üflememek için trafik ekipleriyle uzun süre mücadele etti. Polisin yakasını tutan ve ekip otosuna binmek istemeyen sürücü uzun uğraşlarla ikna edilerek kan tahlili yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen araç sıkıştığı yerden kurtarıcı yardımıyla çıkarılabildi.

    Hastaneye sevk edilen aşırı alkollü sürücünün hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Polisi bir saat uğraştıran 14 GG 629 plakalı otomobilin sürücünün isminin T. B. olduğu öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Rutin, Devriye, Görevindeki, Polis, Ekibinin

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