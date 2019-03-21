Polisten kaçtı orta refüje çıktı

Haber: Kasım ŞAHİN

Olay saat 12.00 sıralarında Asayiş Şubesi ekipleri Karacasu Yolu üzerinde uygulama yaparken, 14 DM 036 plakalı aracın sürücüsüne “DUR” ihtarı yaptı. Sürücü u ihtara uymayarak son sürat olay yerinden kaçmaya başladı. Sürücü asayiş ekipleri peşinde kaçmaya çalışırken, Aktaş Mahallesi Turna Sokağa girmek isterken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, orta refüje çıktı.

Aracın stop etmesi sonrası kaçan sürücünün 18 yaşındaki E.D. olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Olay yerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çağrılarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 15:00