Polisten öğrencilere eğitim

Haber: Ceylan Beykoz Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre İlkokulunda 270 öğrenciye, 100. Yıl ilkokulunda 130 öğrenciye ve 50. Yıl İlkokulunda 350 öğrenciye toplamda 750 öğrenci ve 25 öğretmene yönelik olarak "Çocuklar İçin Temel Güvenlik Bilgileri" hakkında bilgi verilerek ‘’Sanal Dünyada Güvende miyiz?” İnternet ve Çocuk" Konu başlığı ile 1550 adet broşür dağıtıldı.

Bilim ve Sanat Merkezinde Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı “Okul Güvenliği Toplantısı” nda toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturma amacıyla şube müdürlüğünce stant açılarak katılımcılara " Toplum Destekli Polislik tanıtımının olduğu ve ‘Sanal Dünyada Güvende miyiz? Ve İnternet ve Çocuk" Konu başlığı ile 300 adet broşür dağılımı yapılarak bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada; emniyet teşkilatımız olarak Bolu İlimizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sürekli gelişen dünyada daha bilinçli ve sağlıklı düşünceye sahip bireyler olmaları, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı kendilerini savunabilmeleri ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışmalarımıza devam edilecektir denildi.