Polisten örnek davranış

Haber: Aysun Beykoz

Asayiş Şube Müdürlüğünde yaklaşık 6 ay önce kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kenttin en yoğun olduğu İzzet Baysal Caddesi üzerinde ve sokak aralarında yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kentin dört bir yanında ekip otosuyla devriye gezen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler, yiyecek bulmakta zorlanan güvercinlere yem ve su verirken, yine sokak havanlarından olan kedi ile köpeklere de su ila mama vererek onların karınlarını doyurmanın mutluluğunu yaşadılar. Polislere vatandaşların küçük çocukları da destem vererek birlikte hayvanların karınlarını doyurarak, susuzluklarını giderdiler. Polislerin yaptığı bu güzel uygulama vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı.