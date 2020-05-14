Polisten SGK'ya maske denetimi

Haber: Volkan Yılmaz

İlginç olay bu gün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İşlemleri için Aktaş Mahallesinde bulunan SGK binasına gelen bir vatandaş işlemleri tamamlanmayınca, 112 Acil Servisi arayarak, çalışan personelin maske takmadığı ihbarında bulundu.

Kısa sürede SGK binasına gelen Yunus ekipleri tüm katları dolaşarak, personelin maske takım takmadığını ve sosyal mesafenin korunmadığını denetledi. Yapılan ani baskında personelin hepsinin maske taktığını ve sosyal mesafenin de korunduğunu tespit ederken, ihbarcı ise ortalıktan kayboldu. Bu ilginç olay nedeniyle SGK çalışanları kısa süreli bir panik yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 14:46