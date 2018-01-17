

Haber: Kasım ŞAHİN

D-100 Karayolu Yumrukaya mevkii, Karaçayır, Şehirlerarası Yolcu Otobüsü Terminali, D-100 Çaydurt mevkii, Mudurnu Yolu üzeri, Karacasu yolu üzeri başta olmak üzere şehrin dört bir yanında adına “ŞOK” verilen geniş çaplı polis uygulaması yapıldı.

Özellikle yabanca araç plakaları üzerine yapılan uygulamada araçların içleri ve bagajları didik didik aranırken, sürücüler ile yolcuların tek tek kimlikleri incelendi. Uygulamaya Çevik Kuvvet, Asayiş Şubesi, Asayiş Ekipler Amirliği, TEM, KOM, Bahçelievler Polis Merkezi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden ekipler katıldı.

ŞOK uygulamaya katılan polisler sürücüler ile yolcuları özellikle terör olayları konusunda uyararak, gördüklerini, bildiklerini ve şüpheli gördükleri şahıs veya araçları mutlaka 155 Polis imdat hattına bildirmelerini istediler. Emniyet yetkilileri bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını amaçlarının ise vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlam, halkın huzurunu sağlamak olduğunu bildirdiler. Uygulamaya takılan vatandaşlar da, polislere teşekkür ettiler.