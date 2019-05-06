Polisten Sürücülere 'Ramazan' Uyarısı

Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, oruç tutarak halsizlik yaşayan sürücüleri kazalara karşı dikkatli olmalı yönünde uyardı. Trafik ekipleri, durdurdukları araçların sürücülerini uyararak, dikkatli olmalarını istedi. Polisler tarafından bilgiler verilen sürücülere, trafik kurallarına uymaları yönünde de uyarılar yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, sürücülerin iftar vaktine az kala daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Çalışkan, yorgunluk, açlık ve halsizlikle araç kullanan sürücülerin trafikte yer aldıklarını unutmamaları gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Ramazan ayına özgü özellikle hem sıcakların olması dolayısıyla belli bir trafik planlaması denetlemesi çalışmalarında bulunduk. Özellikle gün içerisinde emniyet kemeri uygulamaları akşam iftardan sonra teravih saatlerindeki zamanlarda şehrimizin belli noktalarında bazı genç sürücülerin trafiği rahatsız edecek şekilde, çevreyi, insanları şekilde yüksek sesle müzik dinlediklerini tespit ettik. Egzozuyla çevreyi rahatsız ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla karayolu üzerinde hem trafik güvenliğinin sağlanması hem çevrenin daha huzurlu, sakin olması, komşuların, insanların rahatsız olmaması anlamında mutlak suretle modifiye araçlar üzerinde, egzozu abartılı olan araçlar üzerinde, yüksek ses ve müzik dinleyen araçlar üzerinde yoğun denetimlere başladık. Bunları Ramazan başında itibaren şehrimizin farklı noktalarında görebilirsiniz. Vatandaşlarımız da bunları biliyorlar. Özellikle genç sürücülerin çevreyi rahatsız edecek şekilde, egzozu açık olacak durumda ya da yüksek sesle müzikle seyahat etmemelerini istiyoruz. Daha makul düzeyde müzik dinleyebilirler. Birde iftar vakti yaklaştığında bazı sürücüler hız sınırı aşarak bir an önce iftara yetişmek isterken kazalara neden olabilirler. İftara yetişeceğim diyerek kazaya neden olmalarını istemiyoruz"

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’da, Bolulu vatandaşların mübarek Ramazan ayını kutlayarak; “Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da polis teşkilatı olarak görevimizin başındayız. Hem trafik hem de asayiş yönünden gece gündüz demeden ekiplerimiz görevlerini ifa edecekler. Gündüzleri oruçlu olan sürücülerimizin daha dikkatli olmalarını ve sıcak havalarda, uzun süreli olarak direksiyon başında olmamalarını temenni ediyoruz. Bolu halkının Ramazan ayının mübarek ve sağlıklı olmasını dilerim” dedi.