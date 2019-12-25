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Polisti, işçiydi derken şimdi de Vergi Gelir Uzmanı

​​​​​​​Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gerede ilçesinde Vergi Dairesinde Gelir Uzman Yardımcılığı yapan şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Polisti, işçiydi derken şimdi de Vergi Gelir Uzmanı

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu şehir içi çalışmada Gerede Vergi Dairesinde Gelir Uzman Yardımcısı olarak görec yapan 29 yaşındaki T.E isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 75.75 gram ESRAR, 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1.46 gram METAMFETAMİN maddesi ve METAMFETAMİN maddesi içiminde kullanılan Cam Aparat ele geçirildi.

Narkotik Şubesinde ifadesi alınan T.E. Savcılığa sevk edildi. Son günlerde polis memurlarının, işçilerin ve bazı kamu ve kuruluşlarda görev yapan memurları bu tür uyuşturucu olaylarına karışmasının ardından Gerede Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısının da böyle bir suça karışması kafalarda soru işareti yarattı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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