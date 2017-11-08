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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • POLONYA SONRASI VALİ BARUŞ’A ZİYARET

    AB projeleri kapsamında 2 öğretmen ve 12 öğrenci ile Polonya’ya giden Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Vali Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 12:38
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    POLONYA SONRASI VALİ BARUŞ’A ZİYARET

     

    Bilişim Teknolojileri alanında 4 işletmede staj yapmak amacıyla Polonya’ya giden ve 20 gün süreyle orada kalan öğrencilerproje dönüşü Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret ettiler.

    Projede yer alan öğretmenleri Suat Altok ve Gürhan Çerkez ile birlikte proje hakkında Vali Baruş’a bilgiler veren öğrenciler, web tasarım ve grafik tasarım alanlarında 4 firmada çalışarak kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

    Öğrencilerle  tek tek tanışarak,   proje ile ilgili izlenimlerini soran Vali Baruş’a öğrenciler; Polonya ile yapılan projenin kendilerine hem iş hem de sosyal alanda çok şey kazandırdığını aktardılar. Oradaki izlenimlerinde, çalışanların mesai saatlerine ve disiplinine çok önem verdiklerini  gördüklerini söyleyen öğrenciler ayrıca Polonya’ya yapılan proje gezisiyle, geleceğe yönelik bakış açılarında  da büyük gelişmeler olduğunu ve üniversite hayatları için yurt dışına gitmeyi düşündüklerini ifade ettiler.

    Öğrencilerin Polonya izlenimlerini ve deneyimlerini dinleyen Vali Baruş ise, ileride çalıştıkları alanda kendilerini iyi geliştirirlerse böyle yurt dışı gezilerini her zaman yapabilme fırsatları olacağını aktardı. Bu tür fırsatların ileriki hayatlarında da karşılarına çıkabileceğini ifade eden Vali Baruş, “Sizlere verilen bu imkanile ufkunuzun da geliştiğini göreceksiniz. Orada yaşadıklarınızı bizlere aktardığınız kadarıyla gerçekten hem bilgi ve deneyim anlamında hem de sizleri gelecekte atacağınız adımlarınızda cesaretlendirmek anlamında güzel bir proje olduğu ortaya çıkıyor.Sizleri tebrik ediyor ve ileriki yaşantınızda başarılar diliyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: AB, Projeleri, Kapsamında, 2, öğretmen

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