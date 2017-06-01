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01 Haziran 2017 Perşembe
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    • Polonya’da dinleyicileri büyülediler

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu Halk Ezgileri Oda Orkestrası geçtiğimiz ay sonunda Polonya’da düzenlenen 4. Kaliski Koro Festivali’nde birbirinden güzel konserler verdi.

    01 Haziran 2017 Perşembe 05:19
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    Polonya’da dinleyicileri büyülediler

    Haber: BMA

    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Doç. Dr. Zeki Nacakcı yönetiminde kurulan, “Halk Ezgileri Oda Orkestrası” geçtiğimiz ay, Polonya’nın farklı şehirlerinde IV. Kaliski Festiwal Chóralny (4. Kaliski Koro Festivali) kapsamında müziğin sanatsal, bilimsel ve eğitsel boyutlarını içeren çeşitli etkinliklerde bulundu. Bu etkinliklerde aralarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece orkestra şefi ve üyesi, Öğr. Gör. Sevda Gedik İnciroğlu, Öğr. Gör. Savaş İnciroğlu orkestra üyesi olarak görev aldı. Yrd. Doç. Dr. Ekin Çoraklı da Türk ve Polonyalı bestecilere ait eserlerin yer aldığı 2 ayrı piyano konseri verdi.

    Türkiye’nin 10 farklı üniversitesinden toplam 22 akademisyenin  katılımıyla bir araya gelen topluluk, ilk etkinliğini, “IV Kaliski Festiwal Chóralny” festivalinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A.Serkan Ece yönetiminde Oda Müziği Konseri ile gerçekleştirdi.

     “Halk Ezgileri Oda Orkestrası” daha sonra Doç. Dr. Zeki Nacakcı yönetiminde Poznan "13.Uluslararası Üniversite Korosu ve Orkestraları Festivali Universitas Cantat 2017” kapsamında dünyanın en saygın ve nitelikli yarışmalarından biri kabul edilen “Wieniawski Keman Yarışması”nın yapıldığı Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi UAM konser salonunda, önceki programlarında yer alan bir kaç eser dışında, Türk Müziği ve çalgılarını tanıtan farklı bir repertuarla yer aldı. Orkestra, konser sonunda büyük beğeni toplayarak, programında yer alan bir kaç eseri tekrar seslendirdi.

    Orkestra son olarak festivale katılım sağlayan tüm toplulukların katılımıyla oluşan yaklaşık 300 kişilik koro ve Big Band of I.J. Paderewski Music Academy Orkestrası ile birlikte Polonya da canlı olarak yayınlanan festival kapanış konserini gerçekleştirdi.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, öğretim

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