Haber: Esra ÖZTÜRK

Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul'da 4,57 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,62 liradan 4,54 liraya, İzmir'de ise 4,60 liradan 4,52 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

BOLU’DA POMPALAR AYARLANDI

Bolu’da faaliyet gösteren benzin ve motorin istasyonlara dün gece yarısından itibaren yapılan 8 kuruşluk indirim nedeniyle pompalarda yeniden ayarlama yaparak, indirim sürücülere yansıttılar. Dün geceden itibaren 8 kuruşluk indirim uygulamaya sokuldu.