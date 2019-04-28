“Poster Birinciliği” Bolu’nun

Haber: Aysun Beykoz

13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde yapıldı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi de kongreye üç sözlü sunum ve bir poster bildirisi ile katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol'un oturum başkanlığı da yaptığı kongrede yapılan derecelendirmeye göre Zeycan Arat'ın "Bireylerin Sağlık Davranışlarında İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı" isimli çalışması poster birinciliği ödülüne layık görüldü.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 11:48