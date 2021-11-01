Prefabrik ev küle döndü



Haber: Okay Özcan

Yangın, sabah 08.50 sıralarında Dörtdivan merkeze bağlı Aşağı Düğer Köyünde meydana geldi. Özgür Balcıoğlu'na ait tek katlı prefabrik evde henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Alevleri gören ev sahibi durumu hemen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonrası alevleri söndürmeyi başardı. Evin mutfak kısmında bulunan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Özgür Balcıoğlu'na ait tek katlı prefabrik ev tamamen zarar gördü.