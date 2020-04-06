Prijovic sokağa çıktı, tutuklandı!

Haber: N.Halid Altundal

Belgrad polisinden yapılan açıklamaya göre, Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya gelirken, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını deldi. Suudi Arabistan kulüplerinden El İttihad’ın formasını giyen 29 yaşındaki golcü, koronavirüs yasaklarını delen ikinci Sırp oldu. Daha önce de Real Madridli Luka Jovic, evde karantina kuralını delip, kız arkadaşının doğum günü için Belgrad’a gitmişti. Sırbistan’da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Prijovic'in Cezası Belli Oldu

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi. Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu. Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.