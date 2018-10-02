Haber: BMA

Rektör Alişarlı, Diş Hekimliği Fakültesi 1’inci sınıf öğrencilerinin ilk dersine katıldı. “Üniversitemize hoş geldiniz” diyerek dersine başlayan Rektör Alişarlı, yeni eğitim-öğretim dönemi ve ilk dersin öğrencilerimize hayırlı olmasını diledi. Öğrencilere özgeçmişi ve akademik çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Alişarlı, “Veteriner hekimim. 20 yıl, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalıştım. Ardından, 2009 yılında memleketim Samsun’a geldim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde bir dönem dekanlık görevinde bulundum. 2013’te de TÜBİTAK’a geçtim. TÜBİTAK’ta Tarım, Orman ve Veterinerlik Araştırma Grubunun başındaydım. 4 yıla yakın bu görevi yürüttüm. TÜBİTAK’taki son yılımda Araştırma Destek Programının başkanlık görevini yürüttüm. 2017 yılının sonunda da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne Rektör olarak atandım” diye konuştu.

Hayvansal kökenli gıdaların hijyenik ve mikrobiyal kalitesi, dayanıklılığı ve gıda zehirlenmeleri gibi konularda çalışmaları bulunduğunu belirten Rektör Alişarlı, diş sağlığı alanında yürüttüğü “Toplumda Sürdürülebilir Sağlık Bilinci Oluşturma” projesi kapsamında ağız sağlığı ve diş hijyeni konularında geçmişte dersler verdiğini öğrencilerle paylaştı.

Ardından öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Rektör Alişarlı, üniversite ve fakülteyi tanıttı. Öğrencilere, bir devlet üniversitesinde ailelerinin ve devletimizin sağladığı imkanlarla eğitimlerini sürdüreceklerini hatırlatan Rektör Alişarlı, “Daha önceki yıllara göre, çok daha donanımlı, çok daha zengin bir Türkiye’de yaşıyorsunuz. Bunların kıymetini bilerek eğitiminizi sürdürmeye çalışın” dedi.

“SİZLERE SUNULAN İMKANLARIN KIYMETİNİ BİLİN”

Öğrencilerimize, sunulan bu imkanların kıymetini çok iyi bilmelerini tavsiye eden Rektör Alişarlı, özetle “Bunların değerini bilmek, tasarruflu olmayı bilmekle mümkün. Tasarruflu yaşamayı kendinize şimdiden şiar edinin. Almanya ve Japonya gibi günümüzün büyük devletlerine baktığımız zaman, her ikisi de aslında dünya savaşlarından büyük yaralar alarak çıkmış. Bu gelişmişliğin temelinde israfı önlemek var. İsraf etmeden, müsrif olmadan size sunulan imkanları değerlendirin” dedi.

Alişarlı, öğrencilik yıllarında hedeflerini belirleyerek kendilerini geliştirmelerinin önemine değinerek, “Öğrencilik yılları, insanın zamanının en geniş olduğu yıllar. Önceliğiniz tabii ki eğitiminizi en iyi şekilde tamamlamak ama boş zamanlarınız da olacak. Hedefinizi şimdiden belirleyin ve çalışmalarınızı o yönde yapın. Dil öğrenin, spora ya da sanatsal faaliyetlere zaman ayırın. Alan dışı kitap okuyun” ifadelerini kullandı.

“Herhangi bir derdiniz, sorununuz olduğu zaman kapımız sizlere her zaman açık” diyen Rektör Alişarlı, sözlerini “Bolu, eğitim için en ideal illerden biri. Burada geçireceğiniz zamanda iyi arkadaşlıklar da kurun. Üniversite arkadaşlığı, kardeşliğe benzer. Arkadaşlarınızla samimi ve dürüst ilişkiler kurun. Biliyorsunuz, söylememize gerek yok ama ülkemiz ve milletimiz için hayırlı birer insan olun” diyerek tamamladı.