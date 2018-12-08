Haber: BMA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımlayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı mesajında duyarlılığın artırılmasını ifade etti. BAİBÜ Rektörü 3 Aralık mesajında şu sözlere yer verdi: “Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla 1992 yılında Birleşmiş Milletler Kararı ile 3 Aralık tarihi ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Bugün, engelli vatandaşlarımızın daha büyük duyarlılıkla bir kez daha hatırlanması, sorunlarının dile getirilerek tartışılması ve çözüm yollarının bulunması bakımından önemlidir.

Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olarak, engelli vatandaşlarımızın üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor, engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle beraber huzurlu ve mutlu ömürler diliyorum.”