Prof. Dr. Ayhan’dan Kabil açıklaması

Haber: Aysun Beykoz

Prof. Dr. Veysel Ayhan, Batılı ülkelerin bir anlamda başarısızlıklarını havalimanını açık tutarak kapatmaya çalıştığını vurgulayarak, "Afganistan'da 100 ile 200 arasında ABD vatandaşı olduğu ifade ediliyor. Öte yandan ABD askerleri ile ortak çalışanların yanı sıra Taliban karşıtı operasyonlarda yer alan veya geçmiş hükümetlerde kritik görevler almış kişilerin de tahliyesi söz konusu." bilgisini paylaştı.

ABD ve Batılı ülkelerin Kabil havalimanını bağımsız, uluslararası özerk statüye sahip bir yapıya dönüştürmek isteyebileceğini kaydeden Ayhan, Taliban'dan bunu talep etmiş olabileceklerini belirterek şunları anlattı:"Böylelikle tüm uluslararası görüşmelerin havaalanında yapılması, uluslararası anlaşmaların havaalanında gerçekleşmesi, diplomatik misyonların havaalanı içerisinde yürütülmesi uluslararası ticaretin bir kısmının da havaalanı üzerinden yapılması talep edilebilir. Böylelikle doğrudan Taliban'la diplomatik ilişkiler resmi olarak kurulmadan da Afganistan'la ilişki sürdürülmesini sağlamak istiyor olabilirler."Ayhan, Kabil Havalimanı'nın dış kontrolü ve güvenliğini Taliban'ın sağladığı ancak alandaki iç güvenlik ve işleyişin Taliban dışı güçlerin elinde olduğu bir yapının kurulmasının Batılı ülkelerin Taliban'la diplomatik ilişki kurma tarzı olarak yorumlanabileceğini ifade etti.

Taliban'ın bu tarz bir ilişki boyutunu kabul etmediği gibi İran ve Çin'in Taliban'la bazı görüşmeler yürüttüklerine dikkat çeken Ayhan, ABD BM ve Batılı ülkelerin Kabil Havalimanı'nın işletmesinin Türkiye ve Katar tarafından yürütülmesi konusundaki ısrarlarının Taliban ile kurulacak iş birliği bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. NATO içinde tek Müslüman ülke Türkiye iken Katar'ın ise Taliban ile yıllardır diplomatik ilişki sürdürdüğünü ifade eden Ayhan, "Taliban güven duyabileceği ülkelerle teknik düzeyde iş birliği geliştirilebilir. Batı da bunun farkında olduğundan Türkiye ve Katar'ın adı öne çıkmaktadır. Toparlayacak olursak, Türkiye ve Katar'ın Müslüman ülke olmaları, Türkiye'nin NATO üyesi olması gibi unsurlar Batılı ülkelerin Türkiye ve Katar'a sıcak bakmalarına yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Ayhan, Afganistan kaynaklı yeni bir göç dalgasına hazır olmayan Batılı ülkelerin, göçün yerinde durdurulması için de en azından havalimanı üzerinden Taliban'la görüşmeler, müzakereler, insani ve ticari ilişkiler sürdürmek istediklerini dile getirdi. Ayhan, "Aksi takdirde göçün kontörlü sağlanamazsa bu durum özellikle AB ülkeleri açısından riskler barındırmaktadır. " diye konuştu.