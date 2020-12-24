Prof. Dr. Baykam'dan 'virüs mutasyonu' açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayıp yüzde 70 daha bulaşıcı bir hale gelmesinin ardından, Türkiye dahil pek çok ülke İngiltere'ye uçuşları durdurma kararı aldı. Yetkililer virüsün bulaşma hızının ciddi ölçüde artış gösterdiğini belirtirken diğer ülkelerde de görülebileceğine dikkat çekiliyor. Dünyada Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren 10 ay geçtiğini hatırlatan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İHA muhabirine yaptığı açıklamada ”RNA virüslerindeki mutasyonlar bilinen bir gerçektir ve bu nedenle de virüslerin genotipik analizleri sık sık yapılarak virüs yapısında değişiklik olup olmadığı takip edilir. Bu mutasyonların çoğu virüs yapısında çok fazla fark oluşturmazken bazı önemli değişimler virüsün bulaştırıcılığı ve hastalandırıcılık özelliğinde değişikliklere yol açabilir. İşte geçtiğimiz günlerde virüsün protein diziliminde bir mutasyon İngiltere’den bildirildi” dedi.

Prof. Dr. Baykam, “İngiltere’de özellikle korona virüs vaka sayılarının arttığı bölgelerde Covid-19 tanılı hastaların virüs genetik analizleri sırasında virüsün aminoasit diziliminde bir değişiklik olduğu tespit edildi. Başta N501Y mutasyonu olmak üzere spike proteindeki mutasyonlar dikkatleri çekti. Bu mutasyonun, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olabilecek bir değişim olduğu konusunda bilgiler paylaşıldı ve bunun sonucunda da tüm ülkeler mutasyona uğrayan bu virüsün yayılmasına yönelik hızla gerekli önlemleri almaya başladı” diye konuştu

Virüsteki mutasyonun hastalığın daha ağır seyretmesine neden olduğuna dair bir veri olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Baykam, “Şu ana kadar bu mutasyon ile korona virüs hastalığının daha ağır geçebileceğine yönelik bir veri ortaya konmadı. Yani hastalığın daha ağır seyrine neden olan bir mutasyon olarak bildirilmedi. Diğer bir konu da bilindiği üzere dünyada aşı uygulama çalışmaları başladı. 'Acaba bu mutasyonun aşılara olumsuz bir etkisi olur mu?' şeklinde de sorular akıllara geliyor. Şu anda bu konuda endişe verici bir durum ortaya konmadı. Bugün itibarıyla, virüsteki bu mutasyonun Covid-19 aşılarına özgü olarak olumsuz yöndeki etkisinin olmayacağı bildirilmekte. Ancak tabii ki tüm bilim adamları mutasyon sürecini yakından takip ediyor. Bu süreç, sadece bilimsel verilerin takip edilmesi ile yönetilmelidir. Yine bireysel ve toplumsal sorumluluk duygusu ile herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyması, salgınla mücadelede bu dönemde de büyük önem taşımaktadır” ifadesini kullandı.