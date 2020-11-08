Prof. Dr. Ercan’dan uyarı

Haber: Ceylan Beykoz

Deprem tahminleri ile tanınan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir’de meydana gelen depremden 12 ve 3 gün önce uyarıda bulunduğunu belirterek, “Son dönemde Sisam'ın üzerinde jeofizik bilgiler yığılmaya başlamıştı. Üç gün önce yapılacak bir şey yoktu tabi. Uzun vadede yapılması gereken işler bunlar. Şehrin çevresini saran dağlara yerleşim yapılması gerekiyordu. Yapıldı da... Örneğin kuzeydeki Yamanlar Dağı. 99'dan beri yaptığım açıklamalar sonucunda, dağ şimdi toplu konutlarla dolu. Bu sayede aslında can kaybı bir miktar azaldı” dedi.

Bugün yıkılan yapıların mühendislik hizmeti alınmayan, denetlenmeyen mimariler olduğunu söyleyen Ahmet Ercan, bir binanın yapılmadan önce mutlaka bir jeofizik mühendisine sorulması, zeminin yapılaşmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ercan ayrıca, “Gelişmiş ülkelerde çok daha büyük depremlerde bile yıkım olmuyor. Bir ülkede ekonomi ne kadar gelişmişse, depremlerde yaşanan can kaybı o kadar az olur” ifadelerini kullandı.

BOLU HATTINDA 7.4’LÜK DEPREM

İstanbul'daki büyük depremle alakalı daha önce yaptığı açıklamalarda 2045' yılını işaret eden Ercan, hata payının 5-10 yıl olabileceğini belirtti. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde beklediği depremleri de aktaran jeofizik yüksek mühendisi Ercan, ilimizi de uyardı. Ercan yüz yıl içerisinde Kocaeli-Adapazarı-Düzce-Bolu hattında 7.4 büyüklüğünde bir deprem beklediğini söyledi.