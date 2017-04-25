Haber: BMA

AİBÜ Bolu Meslek Yüksekokulu tarafından Turizm Haftası dolayısıyla “Sağlık Turizmi ve Bolu’nun Sağlık Turizminde Geleceği” konulu bir konferans düzenlendi. Bolu MYO Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, sağlık ve turizm sektörü yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bolu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Lök, Bolu’nun sağlık ve turizmde, Türkiye’nin en gelişmiş ve önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek, “1984 yılında dönemin Başbakanı merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın başlatmış olduğu turizm atağı, günümüzde ülkemizi Dünyada turizm gelirleri bakımından beşinci sıraya getirmiştir. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iktidara gelen AK Parti hükümetinin almış olduğu önlemlerle ise sağlık sektöründe devrim niteliğinde dönüşüm yaşanmış, çok sayıda dünya ülkesi bu dönüşümü model olarak almış ve ülkelerinde uygulamaya başlamıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini belirleyerek dünya ülkeleri içerisinde ilk on sıraya girmeyi amaçladığını anlatan Lök, “Bu çerçevede ihracatımız 2023 yılında 500 milyar dolara çıkarılacak ve bu hedef çerçevesinde turizm gelirlerindeki artış, 100 milyar dolar civarında olacaktır. Şu anda turizm gelirleri 35 milyon turist ve 30 milyar dolarla beşinci sıradadır. Turizm sektörü, ülkemize en büyük döviz girişi yapan iş kollarımızdan birisidir. Sağlık turizmi amaçlı olarak ülkemize şu anda 2 milyon civarında turist gelmekte, bu 2 milyon turist yaklaşık 4-4,5 milyar turizm geliri sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı’mızın 2018 eylem planında bu rakam, 6 milyon civarında hedeflenmiş ve aynı zamanda 9 milyar civarında bir turizm geliri elde edilmesi amaçlanmıştır” diye konuştu.

Hasan Lök’ün konuşmasının ardından sözü alan Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koru Pelit Otel İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, Türkiye ve Bolu’nun sağlık turizmi alanındaki durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Türkiye’nin özellikle son dönemdeki değişiminin, birçok alanda olduğu gibi sağlık turizminde de ciddi gelişmeler sağladığını belirten Biri, “Türkiye’nin özellikle son 10-15 yılda sağlık alt yapısındaki değişimi, Türkiye’nin hem yurt içinde hem yurt dışında rekabet yapabilecek bir noktaya gelmesini sağladı. Sağlık turizmi Dünyada da en çok gelişen alanlardan biri oldu. Türkiye’de yıllık 2-4 milyar dolardan söz ediliyor. Türkiye’nin gayri safi milli hasıla içindeki payına baktığımızda yüzde 0, 28 gibi bir oranı teşkil etmekte. Türkiye, son 15 yılda sağlık alt yapısının güçlenmesi, Sağlık ve Ekonomi bakanlıklarının aldığı tedbirler ve yine özel sektörün gayretleriyle bugün dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alan bir noktaya gelmiş durumda. Bugün gayri safi milli hasıla içindeki payının önümüzdeki yıllarda da hızla artacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de sağlık turizmi amacıyla yurt dışına gitme oranının son yıllarda oldukça azaldığına dikkati çeken Biri, “Yine Türkiye’deki verilere baktığımızda 2012 yılında ülkemizde tedavi olan uluslararası hastaların yaklaşık yüzde 64, 7’sinin medikal turizm amacıyla geldiğini görüyoruz. Özellikle son yıllarda 261 bin olan uluslararası hastanın daha çok göz, ortopedi ve iç hastalıkları alanında Türkiye’de hizmet aldıkları görülmekte” dedi.

Uluslararası sağlık turizminde Türkiye’nin avantajlarını sıralayan Biri ayrıca, “Fiyat politikası ve ardından coğrafi özelliklerimiz. Özellikle Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika gibi sağlık ihtiyacının çok olduğu bir coğrafyada yer almamız, yaklaşık 1 milyar nüfuslu bir coğrafyaya sağlık hizmeti verme şansını bize getiriyor. Türkiye’nin bölgenin en gelişmiş sağlık alt yapısına sahip, yetişmiş insan gücü ve ileri teknolojisiyle buradaki rekabet alanında avantajının çok ön planda olduğu görülüyor. Dünyadaki durum göz önüne alındığında ise, Türkiye’nin 2018 sağlık turizmi gelirleri hedefine ulaşabilmesi için mutlaka yeni planlamalar yapması gerekiyor” diye konuştu. Konferans Prof. Dr. Hasan Biri’ye AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz tarafından teşekkür plaketi takdim edilmesi ile son buldu.