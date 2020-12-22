Prof. Dr. İlhan, “İnşallah Avrupa’da yayılmaz”



Haber:N.Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyon haberlerinden sonra bu ülkelere uçuş yasağı getirilmesi kararlarının yerinde olduğunu söyledi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, edinilen bilgiler gereğince virüsün bu mutasyon geçirmiş formunun bulaşıcılığının daha fazla olduğu yönünde görüşler olduğunu söyledi. Ayrıca İlhan, Covid-19’un bu mutasyona uğramış formunun açıklamalara göre aşılar yönünden herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağını ümit ettiklerini kaydetti.

4 ülkede ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu sonrası sınırların kapatılmasının yerinde bir karar olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Türkiye’de zaten virüsün mutasyon geçirip geçirmediği, Wuhan’daki virüs ile her iki virüsün aynı olup olmadığı konusunda Sağlık Bakanlığı’mızın bir çalışması halihazırda devam ediyor. Dünyada da 4 binden fazla mutasyon var. Biliyorsunuz mutasyonlar ortaya çıktığı zaman bulaştırıcılık ya da hasta yapma etkisi ile ortaya çıkıyor. Şu anki mutasyonun hastalığın bulaştırıcılığını artırdığı ile ilgili bir kabul söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti de bunu görerek, pro aktif bir yaklaşımla hızlı bir şekilde; olası mutasyonun çok görüldüğü ülkelerden gelebilecek, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan uçuşlara kısıtlama getirildi. Biliyorsunuz uçuşlar ile gelenlere hem PCR testi yapılacak hem karantinaya alınacak” şeklinde konuştu.

Covid-19’un mutasyon geçirmiş formunun aşı çalışmalarını etkilemeyeceği şeklinde açıklamalar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan, “Şu an gözüken o ki tabi Türkiye’de henüz bu konuda yeterli bilgi yok ama yayınlanan makale ve araştırmalardan gördüğümüz kadarıyla bu mutasyon, evet bulaşı hızlandırıyor ama sanki İngiltere’de sınırlı gibi görünüyor. İnşallah Avrupa’da yayılmaz ve dünyaya sirayet etmez. Yine iyi bir haber ama temkinli değerlendirmek gerekiyor. Şu anki mutasyondan ortaya çıkan virüs tipine dahi aşının etkili olabileceği şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Böyle belirsizlik olan durumlarda tedbirle izlemek, önlemleri işte sınırların kapatılması, PCR yapılması gibi önceden alarak tedbirle izlemek gerekiyor. Süreci hep beraber göreceğiz. Acaba gerçekten çok yaygın bir mutasyon mu? Kısmi bir mutasyon mu? Virüsün bulaş ya da hastalık yapma gücüne etki ediyor mu? Ona göre yorum yapmak daha doğru olacaktır” diye konuştu.