Haber: Esra Öztürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü eski bölüm başkanı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Erol Özden, sevenlerinin gözyaşları ve dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 1998-2010 Yılları arası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Erol Özden’in cenaze töreni BAİBÜ Eğitim Fakültesi önünde düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Güngör Karauğuz, BAİBÜ akademik ve idari personeli, merhum Özden’in eşi ve yakınları katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Rektör Mustafa Alişarlı, “Çok kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarımız tabi gönül isterdi ki mutlu bir günde bir arada, beraber olalım. Ama bazen hayatın içerisinde var olan bazı anlar oluyor ve kelimelerin de tükendiği anlar oluyor. Öncelikli olarak tüm mesai arkadaşlarına değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Hayat pamuk ipliğine bağlı derler ölümün ne zaman geleceğini kimse bilemiyor. Burada gördüğünüz tablo, değerli hocamızın burada bıraktığı izleri taşıyor. Ben merhuma tekrar Allah’tan rahmet sizlere de başsağlığı diliyorum” dedi.

Akademik ve idari personelden Prof. Erol Özden hakkında hatırası bulunanlar geçmişte birlikte yaşadıkları anıları anarak merhuma rahmet dilediler. Konuşmaların ardından yapılan dua ile merhum Özden son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Özden’in cenazesi Kalıcı Konutlar caminde kılınan ikindi ve cenaze namazının ardından Pirahmetler köyü mezarlığına defnedildi.